Aufatmen bei Feldkirchs Handballer

Feldkirchs Herren gewinnen gegen den TSG Söflingen mit 29:26 vor heimischer Kulisse und machen den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt.

Ohne den verletzten Thomas Erlacher musste am Samstag die Mannschaft von Zoltan Balogh die wichtige Partie gegen den Gast aus Deutschland bestreiten. Dies brachte die Feldkircher vor eine Herausforderung am Kreis, doch der junge Jakob Appelt meisterte seine Arbeit hervorragend. Nach nur zehn gespielten Minuten konnten die Blau-Weißen durch ein Tor von Florian Hintringer in Führung gehen und diese auch bis zur Halbzeit verwalten. Die erste Halbzeit war geprägt von unzähligen Paraden von Tormann Tim Gangloff und einer sehr positiven Mannschaftsleistung in der Abwehr, als auch im Angriff. So konnte man durch ein direktes Freiwurftor von Lars Springhetti eine plus eins Führung mit in die zweite Halbzeit nehmen (14:13).