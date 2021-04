Aufatmen bei der Austria - Lizenz für 2. Liga erteilt

Das Protestkomitee der österreichischen Bundesliga hat den Lustenauern die Lizenz für die nächste Saison erteilt.

Damit ist das Verfahren bzw. der Instanzenweg innerhalb der Bundesliga abgeschlossen. Nach Abschluss des verbandsinternen Verfahrens kann SC Austria Lustenau gegen die Verweigerung der Lizenz noch innerhalb von acht Tagen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht, ein Schiedsgericht im Sinne der §§ 577 ff österreichische Zivilprozessordnung (ZPO), einbringen. Das Lizenzierungs- und Zulassungsverfahren endet offiziell mit Bekanntgabe der lizenzierten Klubs an die UEFA Ende Mai.

Die Österreichische Bundesliga hat sich am frühen Nachmittag telefonisch gemeldet und die positive Nachricht überbracht. "Ausschlaggebend waren die umfangreichen Unterlagen und das alles gut nachvollziehbar ist", erklärt Vincent Baur, Geschäftsführer bei der Austria, die Gründe für die Entscheidung. "Die Unterlagen wurden von uns in Zusammenarbeit mit unserer Anwältin Olivia Lerch optimal aufbereitet. Diese rasche Zulassung bestätigt die gute Arbeit der letzten Tage", so Baur abschließend.