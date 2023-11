Auf zur Titelverteidigung nach Wien!

Wolfurts Turnerschaft macht sich am Freitagmorgen auf den Weg zur Staatsmeisterschaft der Team-Turner.

Die Turnerschaft Wolfurt absolvierte diesen Herbst einen Marathon an Wettbewerben. Nach der Landesmeisterschaft der Kunstturner/innen in der eigenen Halle sowie der erfolgreichen Teilnahme an der Landesmeisterschaft der Team-Turner/innen in Lustenau folgte vom 11. bis 12. November ein sensationelles Wochenende im burgenländischen Mattersburg bei der Österreichischen Turn10-Meisterschaft.