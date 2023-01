Auf zum Turnerball!

Morgen, Samstag, den 14. Jänner startet ab 9 Uhr der Kartenvorverkauf.

Nach zwei Jahren Zwangspause ist es am 3. Februar endlich wieder so weit. Der Ball der Wolfurter Turnerschaft feiert ein Comeback. Die Gäste erwartet ein sensationelles Show-Programm mit spektakulären Akrobatik-Einlagen, denn auf der Bühne werden rund 250 aktive Turnerinnen und Turner aus verschiedensten Altersklassen ihr Können in unterhaltsamer Art präsentieren. Für Partystimmung im Cubus sorgt die Band Roadwork. Zu späterer Stunde trifft man sich an der Bar.