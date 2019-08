Auf zum Rodeo nach Meiningen

Country-Open-Air fand großen Anklang bei Cowgirls- und boys.

Meiningen Kaum eine andere Veranstaltung ballt so viel Westernfeeling wie das Country Open Air in Meiningen. Alljährlich organisiert der ortsansässige Sportklub das „Wild-West-Event“ der besonderen Art. Auch dieses Jahr feierte der Sportclub Austria Meiningen mit Hunderten Cowboys, Saloon-Girls und Western-Kids das Country-Open-Air mit Countrymusik, Line-Dance-Gruppen, Pipes und Drums. „Wir haben hier ein solch angenehmes Publikum“, freut sich Obmann Herbert Güfel. „Viele aus der Schweiz sind heuer extra angereist, um das Country-Open-Air-Fest mitzuerleben.“ Los ging es am Samstagabend mit einem Line-Dance-Workshop und Livemusik mit der Gruppe „Black Boots“. Danach fand eine professionelle Darbietung vom Sennwalder Tanzverein „Speedy Gon-CH-ales“ statt. Das Fest ging noch bis spät in die Nacht.