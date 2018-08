Auf zu „Pfeil und Bogen“

Mitarbeiterausflug und Teambuilding einmal anders

Altach Das Wetter war perfekt und so stand dem Ausflug des Familienserviceteams der Lebenshilfe nichts mehr im Wege. Nach einer Einführung in die Technik des Bogenschießens und Erklärung der Sicherheitsbestimmungen am Übungsplatz durch erfahrene Bogenschützen wurde der Parcours in Angriff genommen. Jeder Teilnehmer konnte unter fachkundiger Anleitung bis zu drei Pfeile auf die Ziele abschießen. Wurde ein Ziel getroffen, kam sogleich der nächste Schütze an die Reihe.