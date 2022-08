Auf zu den Bludenzer Klostertagen

Die Franziskaner mit der Stadt Bludenz als Hauptorganisator laden ganz herzlich zu den 26. Bludenzer Klostertagen mit dem größten Klostermarkt Österreichs vom 1. bis 3. September 2022 ein.

Eröffnet werden die Klostertage am Donnerstag, dem 1. September 2022 um 19 Uhr mit einem Festgottesdienst geleitet von Pater Wenzeslaus, Franziskaner im Kloster Dornbirn. Er hat damals 1991 von den Kapuzinern das Kloster für die Franziskaner aus Posen übernommen. Die Predigt hält Schwester Maria von den Klaraschwestern im Kloster Gauenstein. Musikalische Gestaltung durch den Franziskanerchor. Anschließend sind alle zu einer Begegnung mit Agape ins Kloster bzw. in den Klostergarten geladen.

Am Freitag, dem 2. September 2022 ist die Eröffnung des 26. Klostermarktes im Beisein kirchlicher und weltlicher Prominenz beim Nepomukbrunnen, anschließend ist Markt bis 19 Uhr in der Innenstadt. Der Markt wird am Samstag, dem 3. September 2022 von 9 Uhr bis 16 Uhr fortgesetzt. Zur Freude der Besucher spielen an beiden Markttagen wieder die „Singenden Patres“ der Franziskanerprovinz auf, sie sind immer die besonderen Lieblinge.