Auf umweltbewussten und zukunftsorientierten Wegen

Götzis . Spannende, umweltbewusste und zukunftsorientierte Einblicke gab es für die zahlreichen Mitglieder des Kameradschaftsbund Götzis in der vergangenen Woche beim Besuch der Kehrrichtverbrennungsanlage in Buchs.

Unter der Leitung von Obmann Helmut Loacker sowie Gemeinderat Christoph Längle und Wolfgang Türtscher erfuhren die Mitglieder des Kameradschaftsbundes in Buchs interessante Details, wie in Buchs mittels Abfall Dampf erzeugt wird und dieser Strom und Wärme liefert. Die Verbrennungswärme aus Hauskehricht, Industrie- und weiteren Abfällen, teils auch aus Vorarlberg, wird in weiterer Folge für die Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt.