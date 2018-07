Auf Spuren der Tiere im Museum

Auch heuer heißt es wieder „Reiseziel Museum“. In der Vorarlberger Museumswelt lautet das Motto „Auf den Spuren der Tiere“ mit Rätsel- und Malspaß für die Kinder.

FRASTANZ Schon morgens stürmten viele Kinder mit buntem Reiseköfferchen und Reisepass am 01. Juli die Vorarlberger Museumswelt. Wer keinen Koffer hatte, bekam ihn gestellt. Unter dem Motto „Auf den Spuren der Tiere“ war das Jagdmuseum geöffnet und im Foyer der Museumswelt durften die Kinder nicht nur das Geweih vieler Tiere erraten, sondern auch Wildtiere in einem Malbuch bunt ausmalen und so spielerisch in die Welt des Waldes und seiner wilden Tiere in Vorarlberg eintauchen.