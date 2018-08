Auf „Sommeerfeelings“ folgt am Samstag „Ems horcht auf“

Hohenems. Über 1.500 Gäste ließen sich am vergangenen Samstag die „Summerfeelings am Schlossplatz“, die wieder unter dem Motto „Ma trifft sich z´ Ems“ über die Bühne gingen, nicht entgehen. Auf der Bühne musizierten diesmal die „All Right Guys“.