Auf Skier zum Sieg

Die schnellsten Tisner Skifahrer wurden gekürt

FELDKIRCH, BRANDERTAL Bei Kaiserwetter führte der Skiverein Tisis kürzlich im Skigebiet Brandnertal seine Vereinsmeisterschaft durch. Dank der früheren Startzeit und des von Trainer Alexander Zelzer fair gesteckten Laufes konnten alle 140 Läufer eine perfekte Piste und gleichbleibende Bedingungen vorfinden. Organisator Eugen Werder, die vielen Helfer und besonders auch die Mitarbeiter der Bergbahnen Brandnertal haben ebenfalls dazu beigetragen, dass diese Vereinsmeisterschaft wieder zu einem tollen Erlebnis wurde. Am Abend durfte dann Obfrau Andrea Zelzer einen vollen Saal in der Braugaststätte Löwen in Tisis begrüßen und den vielen Siegern ihre Medaillen und Pokale überreichen.