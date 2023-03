Auf Schutzweg angefahren: Unfall in Bregenz

Ein Fußgänger wurde in Bregenz auf dem Schutzweg angefahren - der Lenker beging Fahrerflucht.

Am Mittwoch gegen 21.10 Uhr ereignete sich in Bregenz auf des Höhe Schutzweges AMS Rheinstraße 33 ein Verkehrsunfall. Bei diesem wurde eine Person beim Überqueren des Schutzweges angefahren.

Ein roter Pkw, vermutlich Mazda mit Bregenzer Kennzeichen, bog von der Reutegasse kommend in Richtung Bregenz-Stadtmitte nach links ab. Dabei dürfte der Lenker - ein etwa 30-jährigen Mann mit Bart - den Fußgänger auf dem Schutzweg vermutlich übersehen haben. Nach der Kollision sprach der Pkw-Lenker den Fußgänger an und setzte seine Fahrt ohne weitere Maßnahmen fort. Beobachter und allfällige Zeugen sowie der PKW-Lenker werden ersucht, sich mit der PI Bregenz in Verbindung zu setzen.