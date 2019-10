Auf Rundkurs mit Super Mario und Co.

Mario Kart Turnier im Nörd Shop Bludenz.

BLUDENZ An die Konsole, fertig und los! Der „Nörd Shop“ in Bludenz ist mittlerweile eine gefragte Anlaufstelle für Gamer, Comic- oder Fantasy-Fans. Spätestens nach dem vergangenen „Super Smash Bros.“-Turnier auf der Kinoleinwand hat der Nischenladen in Vorarlberg einen Namen gemacht. Vergangenen Samstag wurde der schnellste Mario-Kart-Fahrer ermittelt. Am Race-Nachmittag traten dann einige Nintendo Figuren auf der Rennstrecke gegeneinander an. Neben „Yoshi“, „Metall-Mario“ ging auch „Rosalina“ an den Start. Sie holte sich den ersten Platz beim 150ccm-Rennen. Hinter der zierlichen Figur verbarg sich Eric Ehrne aus Rankweil. Er ließ mit weiteren Teilnehmern des Turniers die Controller glühen. Einen kleinen Preis als Erinnerung durfte er mit nach Hause nehmen.