Auf Michelangelos Spuren: Ein Abdruck für die Ewigkeit

Basteltipp: Gipsabdruck der eigenen Hand herstellen.

Feldkirch Kinderreporter Jason Durell schmökerte kürzlich in einigen Geschichtsbüchern. Dabei ist ihm die berühmte David-Figur von Michelangelo Buonarroti (1475–1564) aufgefallen. Diese ist zwischen 1501 und 1504 in der italienischen Stadt Florenz entstanden. Die 5,17 Meter hohe Figur wiegt fast sechs Tonnen, wurde aus einem einzigen Marmorblock gehauen und gilt seither als bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte. „Einmal selbst so eine Figur aus dem Stein hauen“, träumt Jason. Doch vorher versucht er sich noch an Gips- und Betonmaterialien und hat einen tollen Basteltipp für euch: Mit etwas Abformmasse entsteht ein detailreicher Abdruck der eigenen Hand. Viel Spaß beim Nachmachen.