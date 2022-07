Auf Kreuzfahrt am Starnberger See

Der Kneippverein Dornbirn erlebte einen aufregenden Sommerausflug.

Dornbirn. Für einige Dornbirner Kneippfreunde ging es kürzlich für den diesjährigen Sommerausflug an den Starnberger See. Bei bestem Wetter reiste die Gruppe über das schwäbische Allgäu Richtung Tutzingen, wo man im Gasthof „Tutzinger Hof“ bereits zum Mittagessen erwartet wurde. Nach kulinarischer Stärkung hieß es weiter „via Starnberg“, wo für die Kneippianer aus Dornbirn eine aufregende Schiffsfahrt startete. Obwohl die Kreuzfahrt aufgrund von Wind etwas unruhig verlief, erwies sich die gesamte Truppe als äußerst schiffstauglich und genoss den Anblick der schön gelegenen Dörfer am Ufer, die vom Schiffsführer mit interessanten Erzählungen begleitet wurden. Bei Kuchen und Kaffee ließ man den feinen Nachmittag dann ausklingen. An der Endstation Seehaupt wurden die Gäste schließlich vom Busfahrer wieder in Empfang genommen wurden, um nach einem gelungenen Ausflugstag die Heimfahrt Richtung Dornbirn anzutreten. „Ein besonderer Dank gilt unserem Busfahrer Luis und NKG Greber Reisen, die uns mit den beiden Reisebegleitern Marlene und Ekkehard einen wunderbaren Tagesausflug bescherten“, so Andrea Bodemann-Greber vom Kneippverein Dornbirn. (cth)