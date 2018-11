"Auf Hoffnung folgte ganz schnell Ernüchterung"

Historikerin Ingrid Böhler berichtete in Götzis über das Jahr 1938

Götzis. Die Volkshochschule Götzis veranstaltet im heurigen Jahr einen Vortragszyklus zum Ge – und Bedenkjahr 1938 mit Vorträgen, die sich mit der regionalen Geschichte und Themen aus einem schicksalsträchtigen Jahr beschäftigen. Kürzlich konnte man dabei die Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte Ingrid Böhler in Innsbruck in Götzis begrüßen. Böhler befasste sich in ihren Ausführungen mit alltäglichen Auswirkungen und Folgen des Anschlusses im März 1938 für Vorarlberg und seine Bevölkerung. Ein komplexes und gleichzeitig emotionales Thema, dem sich Böhler vor erfreulicherweise vielen jungen Zuhörern, sehr sachlich, neutral und reflektiert widmete. Aufgeteilt in zwei Themenblöcken ging es zum einen um den alltäglichen vorherrschenden und zunehmenden Terror für die jüdische Bevölkerung und Gegnern des neuen Regimes, gerade auch im Zusammenhang mit der sogenannten Reichskristallnacht. Wenn auch laut Böhler in Vorarlberg keinen nachweisbaren, nennenswerten Ausschreitungen zu verzeichnen waren, spürten vor allem Juden den Druck im täglichen Leben. Ihnen wurde der Besuch von Schulen und Kinos verboten, oder schlicht der Führerschein entzogen. Böhler betrachtete verschiedene Beispiele an konkreten Personen mit den verschiedensten Folgen wie Einlieferung in ein KZ, Flucht, oder Suizid. Ende 1938 hatte rund ein Drittel der jüdischen Bevölkerung das Land trotz scharfer Grenzüberwachung verlassen. Nicht viel besser erging es den Anhängern der Vaterländischen Front, die neuen Machthaber beglichen alte Rechnungen, Mitglieder wurden schon in den ersten Stunden der NS-Machtübernahme schikaniert, verhaftet und nach Dachau verbracht.