Auf Herbst- und Winterwegen

Persönliche Assistenz Dornbirn lädt wieder zu spannenden Info-Cafés.

Dornbirn. Jeden ersten Montag im Monat treffen sich Menschen mit und ohne Behinderungen zum PAV-Info-Café in der Eisengasse 6 in Dornbirn. Bei den Treffs wird über die Leistung Persönliche Assistenz informiert, über Herausforderung und Grenzen der Persönlichen Assistenz diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht.

So dreht sich beim PAV-Café am 4. November alles um das Thema „Herausforderung Kieswege“. „Wie ist es, auf Kieswegen einen Rollstuhl zu fahren oder einen Rollator? Gibt es barrierefreie Friedhöfe?“, diesen und weiteren Fragen geht die Diskussionsrunde einen Nachmittag lang nach.

Am 2. Dezember folgt das PAV-Café ganz im Zeichen der „Winterassistenz“. Das Kälte und Schnee nicht bedeuten, dass man in der Stube am Kachelofen sitzen muss, sondern mit dickerer Kleidung, Mützen, Handschuhen und Winterstiefeln und mit der aufmerksamen Persönlichen Assistenz den Winterzauber auch genießen kann, wird bei Kuchen und Kaffee besprochen.