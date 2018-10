Auf Großmutters Spuren

Der OGV lud vergangenen Samstag auf den Lustenauer Kirchplatz zum Krauthobeln ein.

Lustenau Der Duft von frisch gepressten Äpfeln liegt in der Luft, Kinderlachen erfüllt den Lustenauer Kirchplatz. Helfer vom Obst und Gartenbauverein hobeln das Kraut von Hand und zeigen den Kindern die Traditionen von früher. „Von älteren Generationen lernen – altes Wissen weitergeben”, so lautet das Motto der Erstauflage des Krauthobelns am Kirchplatz.

Qualität vor Quantität

Mit einem alten Hobel und Muskelkraft bewaffnet ging es 120 Kilogramm Kraut, von Heinz Hämmerle, an den Kragen. Den Kindern wurde gezeigt mit welchen Materialien und Geräten früher gearbeitet worden ist. Wem das Kraut nicht zusagte, konnte an einer kleinen Mostpresse frischen Süßmost herstellen. 40 Kilogramm Äpfel wurden zuerst gehäckselt, in einen Sack gefüllt und dann mit einer Presse zusammengedrückt. Der daraus entstandene Saft wurde in einem Kübel aufgefangen und in Flaschen gefüllt. „Alle Äpfel können dafür verwendet werden”, erklärt Cornelia Maier, Obfrau des OGV’s.