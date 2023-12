Auf frischer Tat ertappt: Junge Einbrecher wollten in Bürs Feuerwerksartikel stehlen

Zwei junge Täter haben in einen Feuerwerkscontainer in Bürs eingebrochen.

Bei einem Einbruch in einen Feuerwerks-Verkaufscontainer in Bürs wurden am Mittwoch, den 27. Dezember ein 11-Jähriger und ein 13-Jähriger auf frischer Tat ertappt.

In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte, in einen Feuerwerks-Verkaufscontainer in Bürs einzubrechen. Sie beschädigten einen Rollladen und schlugen eine Fensterscheibe ein. Danach flüchteten die Täter jedoch, ohne in den Container eingestiegen zu sein.

Junge Einbrecher am nächsten Abend erwischt

Am nächsten Abend, am Donnerstag den 27. Dezember, erhielt die Polizeiinspektion Bludenz gegen 22:17 Uhr einen Hinweis auf verdächtige Aktivitäten am besagten Container. Als die Polizeibeamten eintrafen, ertappten sie zwei junge Personen im Alter von 11 und 13 Jahren, die sich noch im Container aufhielten.

Insgesamt vier Täter

Eine sofortige Suche nach weiteren Beteiligten brachte keinen Erfolg, doch nahe dem Tatort wurden die entwendeten Feuerwerksartikel gefunden. Die beiden jungen Einbrecher gestanden, auch für den Einbruchsversuch am Vortag verantwortlich zu sein.

Im Zuge der Befragungen konnten zwei weitere ebenfalls 11- und 13-jährige Mittäter identifiziert werden. Alle beteiligten Kinder und Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.