Auf flinken Sohlen Braten gestohlen

Braten aus dem Löwen Tisis und weiteren „Beutezugsstationen“ ergaben ein Festessen

FELDKIRCH-TISIS Dank dem Löwen Tisis, dem ADEG in Tisis und der Bäckerei Steinberg sicherte sich die Tisner Braten-Klau-Team rund um die Shiatsupraktikerin Manuela Vonbrül am “gumpigen Donnerstag” ein Festessen vor der Fastenzeit.

Braten aus dem Löwen

Ein Höhepunkt war natürlich die heimliche Entwendung des köstlichen Bratens aus dem Löwen in Tisis. Als neuer Löwen-Wirt ließ Samuel Hupp die Küche einen Augenblick unbeobachtet, als Martina, Manuela, Claudia und Karin den Braten flink entwendeten. Auch an weiteren Stationen machten die lustigen Bratenstehlerinnen halt. So landeten denn auch Hühnerschlegel vom ADEG und leckere Beilagen auf dem gedeckten Tisch. Zum Nachtisch wurden noch Faschingskrapfen von der Bäckerei Steinberg serviert.



Traditionsreicher Brauch

Der Brauch des Bratenstehlens reicht in Vorarlberg bis in das 13. Jahrhundert zurück. Dann war die Faschingszeit die letzte Möglichkeit vor der Fastenzeit, Fleisch zu essen. Daher durften die Narren kurz vor der Fastenzeit Braten aus der Klosterküche stehlen. Während im Mittelalter die Köche noch manchmal einen alten Schuh statt eines Bratens in die Pfanne legten, gestaltet sich der Brauch heute eher als kooperatives Miteinander.

Gemeinsames Festessen