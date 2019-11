Auf Expedition in den Gsi-Bergen

Schreibwerkstatt Feldkirch lud zur Buchpräsentation in Palais Liechtenstein ein

FELDKIRCH Unter dem gleichnamigen Buchtitel „Expedition in die Gsi-Berge“ lud die Schreibwerkstatt Feldkirch zu einer Buchpräsentation in den Palais Liechtenstein ein.

Herzliches Schmunzeln rief die Titelgeschichte des Buches von Leif Busse hervor. Nachdem geklärt ist, das das „Montafon“ kein Mobilfunknetz ist, begibt sich eine Gruppe Unerschrockener auf Expedition in die „geheimnisvollen Gsi-Berge“. Nachdem das übliche Beuteschema der Nahrungsmittelbeschaffung nach 20 Uhr versagt, finden die Expeditionsteilnehmer eine Kneipe, wo ihnen Ureinwohner die Friedenspfeife anbieten.

Aus seiner spannenden Kurzgeschichte „Der Legionär“ las Peter Roblek-Ortner vor. Sie handelt von einem stahlharten Senner, der auch wusste, wie man Schützengräben baut. Zu den weiteren vorgetragenen Geschichten zählten „Die Gräfin von Hohenems“ von Gerlinde File , „Grüss Gott in Vorarlberg“ von Gabriele Ulmer , „Tränen und schwarzer Rauch“ von Mary Rieger sowie „Ferkel und andere Schweinereien“ von Klaus Höfle .

Ebenso waren auf der Lesung als weitere Autoren des Buchs Sylvia Deutschmann und Valerie Travaglini, von der gleich zwei Geschichten im Buch zu lesen sind, zu Gast. In den Pausen zwischen den Kurzgeschichten spielte Harry Scheffknecht am Saxophon. HE