Auf Entdeckungsreise in zwei Hohenemser Museen

Hohenems. Beim dritten und letzten Termin der Aktion „Reiseziel Museum“besuchten insgesamt 171 große und kleine Kulturinteressierte die beiden Hohenemser Museen, die auch heuer an dieser Aktion teilnahmen.

Insgesamt nahmen im heurigen Jahr 43 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen teil, wobei der Eintritt pro Person und Museum lediglich einen Euro beziehungsweise einen Franken betrug. In Stoffels Säge-Mühle bot ing. Bernd Amann unter dem Motto „Kornmahlen und Holzsägen“ am Sonntag vier Führungen Einblicke in 2.000 Jahre Mühlentechnik. Und im Jüdischen Museum konnten die Kinder nach einer Rallye durch das Museum selbst gemischte Fruchtsäfte verköstigen.