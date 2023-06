Auf ein Selfie mit Indiana Jones: Jasmine aus Dornbirn bei der Hollywood-Premiere

Jasmine Messerle erhielt eine exklusive Einladung auf den Roten Teppich und traf Harrison Ford, George Lucas, Steven Spielberg und die Stars des neuen Streifens in den USA. Im W&W-Sonntagstalk spricht die Cosplayerin über ihre Rolle der "Dr. Elsa Schneider", Star Wars und ihre Eindrücke aus den USA.

Jasmine Messerle: Ich wurde über Social Media gefunden. Lucasfilm Fanrelations hat die etwa 30 Indiana Jones Cosplayer rund um die Erde sehr gezielt ausgesucht, was für mich als einzige Österreicherin natürlich eine sehr große Ehre ist. Ich vermute, dass die Qualität meines filmakkuraten Kostüms von Dr. Elsa Schneider ausschlaggebend war.

WANN & WO: Wie war euer Aufenthalt in den Staaten, wie sah vor Ort euer Programm aus?



Jasmine Messerle: Die Premiere fand in Hollywood am Walk of Fame direkt vor dem Dolby Theater statt, wo auch die Oscars verliehen werden. Extra für die Premiere wurde die Straße gesperrt und ein abgeschirmter Premierenbereich für einen Tag aufgebaut. Nach einigen Sicherheitschecks haben wir eine Akkreditierung erhalten und wurden an den roten Teppich in den exklusiven Fanbereich gebeten. Wie bei einer Premiere üblich waren alle Schauspieler, Produzenten, besondere Gäste, etc. vor Ort und diese sind direkt vor uns über den roten Teppich flaniert. Wir konnten uns aus nächster Nähe jeweils kurz mit den Persönlichkeiten unterhalten und Bilder und Selfies machen. Ich glaube, die Hälfte der Stars habe ich nicht mal erkannt, so viele waren es. Lucasfilm selber war mit einer riesigen Filmcrew vor Ort, sie haben hier die offiziellen Promotion-Bilder und Videos gefilmt.

Auf ein Selfie mit "Indy" am Roten Teppich. ©handout/Messerle

Anschließend wurden wir ins Dolby Theatre zur Filmpremiere eskortiert. Ich durfte nochmals den Aufmarsch der gesamten Cast und Crew aus der zweiten Reihe aus genießen. Die große Überraschung war John Williams der drei Stücke aus Indiana Jones vor einem Orchester dirigierte. Ein einmaliges Erlebnis, da der Maestro mit seinen 91 Jahren die Musik zu allen fünf "Indiana Jones"-Filmen komponiert hat. Oder wie Steven Spielberg es vor Ort genannt hat: "Er ist der Klebstoff, der alle Indiana Jones Filme zusammenhält". Und dann war es endlich so weit: Wir durften als eine der ersten weltweit den neuen Film sehen und das Publikum war begeistert! Es folgten minutenlange "Standing Ovation". Und wir Fans haben natürlich noch ewig den neuen Film auf der After-Premiere-Party diskutiert.

John Williams dirigierte im Dolby Theatre live. ©handout/Messerle

WANN & WO: Welche Erfahrungen hast du vor Ort sammeln können?

Jasmine Messerle: Im Allgemeinen war es interessant, eine Hollywood-Premiere live zu erleben und einen Blick hinter den Kulissen zu bekommen. Vielleicht hier ein paar Highlights:

George Lucas, unter anderem Gründer von Lucasfilm, Regisseur von Star Wars und Schöpfer von Indiana Jones ist bekanntlich kein großer Fan von VIP-Veranstaltungen. Er hat es sich aber nicht nehmen lassen, bei der Premiere zusammen mit Steven Spielberg dabei zu sein.

Thomas Kretschmann habe ich auf Deutsch angesprochen und wir haben ein paar Sätze gewechselt. Er hat mich dann gefragt, ob ich aus Österreich komme, weil er meinen Dialekt herausgehört hat.

Mads Mikkelsen, er spielt einen Bösewicht im Film, hat meine Figur der Dr. Elsa Schneider als Antagonistin erkannt und gemeint: "You will like the villains/Du wirst die Schurken mögen"

Per Zufall bin ich im Kino nach dem Film-Abspann Regisseur James Mangold über den Weg gelaufen. Ich habe mich für den fantastischen neuen Indy-Film bedankt und er meinte: "Your Elsa looks great"!

Mein niederländischer Kollege hat auf dem roten Teppich im Kostüm als Indiana Jones seiner Freundin als Marion Ravenwood einen Heiratsantrag gemacht. Die Anwesenden haben getobt!

Bösewichte unter sich? Dr. Elsa Schneider trifft Mads Mikkelsen. ©handout/Messerle

WANN & WO: Was bedeutet dir die „Indiana Jones“-Reihe persönlich?

Jasmine Messerle: Indiana Jones war schon immer mein Held. Abenteuer und Archäologie haben mich seit jeher fasziniert. Und natürlich das perfekte Zusammenspiel von Bildsprache, Filmmusik, Kostümen, Spezialeffekten, usw. Diese Kultfilme kann ich immer wieder ansehen und entdecke immer wieder ein neues Detail, das brillant ist.



Steven Spielberg ließ es sich nicht nehmen, die Premiere in Los Angeles zu besuchen ©handout/Messerle

WANN & WO: Wie nahe seid ihr an die Stars rangekommen?

Jasmine Messerle: Ich würde sagen hautnah, wir durften Selfies machen und konnten uns auch mit den Stars unterhalten. Ich durfte direkt am Fotopunkt stehen, wo die offiziellen Premierenfotos abgelichtet wurden. Gefühlt war das ganze sehr offen und entspannt und es war eine besondere Begeisterung bei allen zu spüren.

Jasmine Messerle und Phoebe Waller-Bridge, die weibliche Hauptdarstellerin des neuen Films. ©handout/Messerle

Auszug aus der Gäste-Liste:

Olivier Richters – The Dutch Giant

Thomas Kretschmann

Boyd Holbrook

Simon Emanuel

Frank Marshall

Kathleen Kennedy

George Lucas

Steven Spielberg

James Mangold

Harrison Ford

Shaunette Renée Wilson

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

Toby Jones

Karen Allen

John Rhys-Davies

Ethann Isidore

John Williams

Ke Huy Quan (Oscar Gewinner)

Ming-Na Wen

Jasmine Messerle war die einzige Österreicherin, die von Lucasarts ausgewählt wurde. ©handout/Messerle

WANN & WO: Wie war die Stimmung unter den Fans, was waren vor Ort eure Aufgaben?

Jasmine Messerle: Die Stimmung unter uns Fans war sehr kollegial und natürlich aufgeregt und es war schön, unter lauter Gleichgesinnten fachsimpeln zu können. Lauter großartige Persönlichkeiten, alle sehr höflich und man hat sich gegenseitig unterstützt und gefreut. Ein tolles Fandom!

Gelebtes Fandom: Die "Indiana Jones"-Cosplayer, rechts im Bild: Jasmine Messerle aus Dornbirn. ©handout/Messerle

WANN & WO: Wie hat dir der neue Film gefallen?



Jasmine Messerle: Ich möchte nicht spoilern, deshalb ganz allgemein: Der neue "Indiana Jones – Das Rad des Schicksals" beinhaltet alles, was einen Indiana Jones Film ausmacht: Spannung, große Abenteuer an exotischen Schauplätzen, die Suche nach Artefakten mit mystischer Aura, Archäologie, rasante Verfolgungsjagden und Indy muss wieder einiges einstecken von den echt fiesen Bösewichten. Besonders an diesem Film finde ich: Es ist der emotionalste Film der Reihe und zeigt Indiana Jones von einer neuen Seite. Und wie Harrison Ford bereits verkündet hat: Es wird das letzte "Indiana Jones"-Abenteuer. Empfehlenswert!

"Dr. Elsa Schneider" alias Jasmine Messele in Hollywood. ©handout/Messerle

WANN & WO: Welche Herausforderung steckt in der Rolle der "Dr. Elsa Schneider". Was macht dieses Cosplay interessant?

Jasmine Messerle: "Dr. Elsa Schneider" ist eine österreichische Wissenschaftlerin und in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" die Hauptdarstellerin. Da lag es für mich als Österreicherin nahe, dieses Cosplay darzustellen. Am Kostüm selbst war die große Herausforderung, eine originale Royal-Airforce-Brille aus den 1930er-Jahren, wie sie im Film verwendet wurde, zu finden. Nach einem Jahr Suche habe ich dann ein Original aus dieser Zeit in Großbritannien ergattert.

In ihrem Kostüm steckt die Liebe zum Detail – inklusive orginaler Royal-Air-Force-Brille. ©handout/Messerle

WANN & WO:Als Cosplayerin schlüpfst du gerne in andere Rollen. Welche Filme faszinieren dich besonders?

Jasmine Messerle: Ich bin großer Fan von Science-Fiction. Und die 80er haben mir es besonders angetan wie z.B. Star Wars, Blade Runner, Aliens, The Terminator, Mad Max, aber auch Ghostbusters.

WANN & WO: Du agierst auch als Schauspielerin, wie viel Zeit steckst du in dein Hobby? Wann hast du dich für dieses Hobby entschieden?

self all Open preferences.

Jasmine Messerle: Ich bin in dieses Hobby seit Jugendjahren hineingewachsen. Zuerst mit Büchern lesen, Filme sehen und dann habe ich nebenbei beim Filmmusik hören, auch die ersten Kostüme angefertigt. Diese habe ich dann auf Events getragen und dabei dufte ich schon ganz viele Gleichgesinnte kennenlernen, wovon einige zu meinen Freunden geworden sind. Für mich ist es ein kreativer Ausgleich. Und es lockt mich mit der Darstellung der Charaktere immer wieder aus meiner Komfortzone. Ich mag auch die Herausforderung: Wie nahe schaffe ich es, an das Original heranzukommen? Wenn ich meine filmakkuraten Kostüme dann noch mit befreundeten Kollegen an einem passenden Schauplatz nachstellen und ablichten kann, dann fühle ich mich für ein paar Sekunden wie in den jeweiligen Film versetzt und habe mein Ziel erreicht. Und die Einladung nach Hollywood auf eine Filmpremiere ist natürlich sowas wie ein Ritterschlag für mein Tun.

Cosplayerin Jasmine Messerle (2.v.l.) im Star-Wars-Look. ©handout/Messerle

WANN & WO: Harrison Ford und George Lucas, ein gutes Gespann: Wie würdest du die beiden Hollywood-Superstars charakterisieren?

Jasmine Messerle: Ich glaube, was die beiden verbindet, ist eine gewisse Bodenständigkeit und der Wille sehr hart zu arbeiten, für ein perfektes filmisches Ergebnis. Und das schon ihr ganzes Leben lang, das verdient Respekt!

Auch als "Ghosbuster" macht die Dornbirnerin gute Figur. ©handout/Messerle

WANN & WO:Welcher Film aus der "Indiana Jones"-Reihe ist dein persönlicher Favorit?

Jasmine Messerle: "Indiana Jones und der Letzte Kreuzzug" – der komödiantische Schlagabtausch zwischen Harrison Ford und Sean Connery ist legendär! Und alleine das Scherzo von John Williams während der Motorrad-Verfolgungsjagd hat einen Oscar verdient.

Jasmine Messerle liebt es, in andere Rollen zu schlüpfen. Besonders Science-Fiction wie hier in der Rolle einer Gespielien von "Jabba The Hutt" hat es der Cosplayerin angetan. ©handout/Messerle