Auf ein Achtele zum Feldkircher Weinfest

Rot- und Weißweine treffen auf flotte Blasmusik von 7. bis 9. Juli Rot- und Weißweine treffen auf flotte Blasmusik von 7. und 9. Juli in der Feldkircher Marktgasse. An drei Tagen lässt Feldkirch den Weingenuss wieder hochleben.

Nach zwei Jahren Pause steht das Weinfest, nicht ohne Grund eine der ältesten und größten Veranstaltungen in Feldkirch, wieder ganz oben bei den sommerlichen Traditionsfesten der Montfortstadt

Zum Wohl

Der Weinbau war lange Zeit in den Montfortstadt ein bedeutender Wirtschaftszweig. Heute steht in Feldkirch vor allem der Weingenuss hoch im Kurs. Ein gemütlich-festlicher Hock bei ausgewählten Rot- und Weißweinen aus allen Weinbauregionen Österreichs lädt zum Anstoßen und sich Austauschen in geselliger Runde. Die stimmungsvolle Kulisse der Marktgasse, kulinarische Gaumenfreuden und dazu die Begleitung von zünftiger Blasmusik der Feldkircher Musikvereine formen den Besuch des Weinfests zu einem herrlichen Sommererlebnis.