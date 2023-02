Auf dunkle Wolken folgt Limonade

Gefühlvolle Songs mit Nadeschka Krajnc und Martin Lindenthal im Theater am Saumarkt

FELDKIRCH Mit „Wolken und Limonade“ war am Freitagabend ein Duett im Theater am Saumarkt zu Gast, das gefühlvolle Songwriter-Stücke mit geballter musikpädagogischer Erfahrung und Kompetenz verband. Martin Lindenthal, der nicht nur die Songtexte schrieb und die Arrangements komponierte, ist manchen weniger als Singer-Songwriter bekannt, denn als Musikpädagoge bei Musikgymnasium Feldkirch. Nadeschka Ortega-Krajnc am Bass und als Background-Sängerin lehrt Kontrabass an der Musikschule Feldkirch.

Songwriter-Abend

Das reizvolle Musikprogramm erzählte im Stil der Tradition des Songwritings von den immer wieder überraschenden Lichtseiten des Lebens, gerade wenn es vielleicht wieder einmal so aussieht, als ob alles nicht in der Weise gelingen will, wie unsere Träume es sich ausgemalt haben. Viele Songs handeln von der Liebe und manche von Wunden, die heilen, es wird aber auch das schöne Gefühl besungen, ein bisschen beschwipst zu sein.

Die Konzertgäste erlebten ein Songwriter-Projekt, das durch die Corona-Pandemie stark ausgebremst worden war und das sich nun mit poesievollen Texten und gefühlvoller Begleitung am Piano und am Kontrabass zurückmeldet. Der von einem Hinweisschild inspirierte Song „Well behaved Dogs on leads are allowed“ war eine Sozialkritische Pointe zu mancher irrsinniger Vorschrift während dem Höhepunkt des Pandemiegeschehens.

Im Hier und Jetzt

Die kleine musikalische Reise ließ sich viel Zeit, um einander Geschichten zu erzählen, manche davon pure Fantasie, andere aus dem echten Leben. Mit offenen Augen, hier und jetzt, präsenten Erinnerungen und zwischen den Zeilen Träumen von Künftigem. Als Highlight wurde der Abend mit zwei schönen Stücken in Vorarlberger Dialekt abgerundet: „Flexibel“ besang eine Bregenzer Bar, „Nün´t gnüger als ein Tag“ eine Wälder Weisheit.