Auf die Rassel – Trommel - los

Bludenz. Wenn fröhliches Kinderlachen mit heiteren Liedern und stimmungsvollen Instrumentenklängen durch die Musikschule Bludenz klingt, ist es wieder soweit.

Seit dem Beginn des zweiten Semesters haben die Kinder des Kindergartens Bludenz-Mitte ein besonderes Highlight in ihrem aufregenden Kindi-Alltag. Sie nehmen mit ihren Gruppen während des Kindergartenbetriebes am Elementaren Musizieren teil. „Das Elementare Musizieren ermöglicht Kindergartenkindern einen spielerischen und lustbetonten Umgang mit Musik, Bewegung und Sprache. Gemeinsames Musizieren mit Orff- Instrumenten steht ebenso im Mittelpunkt wie Kindertänze und Bewegungsspiele. Es werden erste rhythmische Strukturen erfasst, eigene Höreindrücke vertont und musikalische Grundbegriffe erlernt“, erklärt Mag.a. Daniela Ossenbrink, Musiklehrerin an der MS Bludenz, die die Gruppen mit viel Enthusiasmus und Einfühlungsvermögen leitet.