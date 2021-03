Auf die Räder, fertig, los

Bludenz. Auch wenn die aktuellen Temperaturen noch nicht zum Radfahren einladen, startet mit Blick auf den morgigen Frühlingsbeginn am Samstag, 20. März, der diesjährige RADIUS Fahradwettbewer.

Im vergangenen Jahr wurden in Bludenz im Rahmen des Radwettbwerbs rund 87 000 Kilometer geradelt, das entspricht zwei Mal der Länge des Äquators. Mit dieser Fahrleistung konnten 15 Tonnen CO2 eingespart und fast 600 000 an zusätzlichen Kalorien verbrannt werden. Die Messlatte für den diesjährigen RADIUS liegt also hoch. Ab Samstag, 20. März, kann wieder fleißig in die Pedale getreten werden.