Auf die Räder, fertig, los am 20. März

Bludenz. Die ersten Frühlingsboten stecken schon ihre Köpfchen aus der Erde, die Tage werden länger und die Temperaturen milder – ist das Fahrrad schon frühlingsfit?

Dann nichts wie los, denn am Montag, 20. März, startet der diesjährige landesweite RADIUS Fahradwettbewerb.

Im vergangenen Jahr wurden in Bludenz im Rahmen des Radwettbwerbs rund 156.000 Kilometer geradelt. Mit dieser Fahrleistung konnten rund 27 Tonnen CO2 eingespart und fast 4,6 Mio. an zusätzlichen Kalorien verbrannt werden. Alleine die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bludenz haben rund 43.000 km erradelt.

Die Messlatte für den diesjährigen RADIUS liegt also hoch. Ab Montag, 20. März, kann wieder fleißig in die Pedale getreten werden. Und dabei zählt jeder mit dem Rad gefahrene Weg – für dich und für unsere Umwelt. Die zurückgelegten Kilometer können online auf www.vorarlberg.radelt.at oder ganz einfach über die kostenlose „Vorarlberg radelt“-App in das persönliche Fahrtenbuch übertragen werden.