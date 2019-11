Auf die Lustenauer Austria kommt schwere Aufgabe zu

Letzter Einsatz vor der Länderspielpause. Gegner dabei ist der SKU Amstetten. Keine leichte Aufgabe, denn Grün-Weiß hat einige Personalsorgen und die Amstetter sind ein unangenehmer Gegner.

Grün-Weiß möchte sich nach der bitteren 2:3 Niederlage gegen Wacker Innsbruck aufrappeln. Vor der Winterpause sind nicht mehr viele Spiele zu absolvieren und um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, darf man sich keine Ausrutscher mehr leisten.

Der Liveticker vom Match

Dafür muss heute die Defensive stimmen. Mit 30 Gegentoren stellt die Austria aktuell die schlechteste Defensive der Liga. Eine Auszeichnung, die kein Team möchte. Das Ziel neben den drei Punkten ist also ganz klar endlich wieder einmal zu 0 zu spielen. Die Offensive der Austria ist gleichzeitig die Torfabrik der Liga und konnte ebenfalls schon 30 Mal einnetzen. Personell steht Roman Mählich vor der Herausforderung einige Stammkräfte zu ersetzen. Marco Krainz und Matthias Morys sind gelb gesperrt, Eler und Schilling fallen weiterhin aus und mit Pius Grabher, Kevin Kunz und Christoph Freitag sind drei Spieler fraglich. Dennoch will der Trainer die drei Punkte einfahren, egal wer in der Startelf steht.