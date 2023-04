„Auf die Instrumente, fertig los!“

Die Militärmusik Vorarlberg war zu Gast in der Volksschule Tschagguns

So war das Gesamtpaket äußerst authentisch, denn der junge Mann erzählte frei von der Leber weg: „Ich habe auch bei „Gagla und Tö“ hier in Tschagguns angefangen. Mir das das Musizieren immer unheimlich viel Spaß gemacht und so bin ich bei der Militärmusik gelandet.“ Und auch die Vertreterin der Jungmusiker der Harmoniemusik Tschagguns, Sonja Stüttler, machte das Musizieren und das Spielen auf einem Instrument den staunenden Kids schmackhaft. Damit es nicht nur beim Zuschauen blieb, durften die Schüler im Laufe der Stunde auch einmal selbst an die Instrumente ran und probieren, einen Ton herauszubringen.