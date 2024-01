Auf die eigenen Stärken setzen: Schule deinen Mut - Vortrag und Workshop

Schule deinen Mut - Vortrag und Workshop mit Heide-Maria Michelon im Rahmen des Projektes herz.com der PfarrCaritas in Bregenz Mariahilf.

„Ein gutes Miteinander ist ein wesentlicher Bestandteil für eine funktionierende Gesellschaft“, so Sandra Küng von der Caritas Vorarlberg. „Wer möchte nicht gern in einem Stadtteil leben, in dem eine gute Nachbarschaft gelebt wird?“ Und eben genau auf dieses gute Zusammenleben zielen die Angebote von herz.com ab.

Die PfarrCaritas bietet dazu einen Vortrag am Mittwoch, 31. Jänner, von 16 bis 18 Uhr und Workshop am Donnerstag, 15. Februar, 14 und 18 Uhr mit Heide-Maria Michelon an.

Jede*r kennt das Gefühl von Alleinsein und Einsamkeit. Doch wo liegt der Unterschied? Welche Auswirkungen hat Einsamkeit auf das Leben? Das sind einige der Fragen, auf die Heide-Maria Michelon in ihrem Vortrag eingeht. Zusätzlich wird sie auch musikalisch auf das Thema mit eigenen Liedern eingehen. Der Workshop „Dein Wert – dein Schatz“ soll die Teilnehmenden in ihrem Selbstwert stärken und veranschaulichen, wie sehr das Thema Einsamkeit mit dem Erkennen des eigenen Wertes verbunden ist.

Heide-Maria Michelon hat einen Abschluss in Zeitgeschichte, Journalismus und Politikwissenschaft und absolvierte eine Schauspielausbildung in New York. Als singer.songwriter und Lehrerin setzt sie zahlreiche Projekte um.

Die beiden Angebote sind kostenlos, für den Vortrag ist keine Anmeldung nötig. „Für den Workshop wird um eine Anmeldung gebeten, diese kann aber auch direkt nach dem Vortrag erfolgen“, informiert Sandra Küng abschließend.

Vortrag und Workshop mit Heide-Maria Michelon

Vortrag: Mittwoch, 31. Jänner, 16 bis 18 Uhr

Workshop: Donnerstag, 15. Februar, 14 bis 18 Uhr, begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung unbedingt erforderlich

Wo: Pfarrsaal Bregenz Mariahilf, Mariahilfstr. 52, Bregenz