Auf die Bedürfnisse der Betroffenen achten

Angelika Wehinger, Leiterin der ifs Gewaltschutzstelle, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Angebote für Gewaltopfer.

Oftmals wird über Opfer von sexueller Gewalt weniger gesprochen, wie von den Tätern. Das bestätigt auch Angelika Wehinger, Leiterin Gewaltschutzstelle ifs, in der Sendung "Vorarlberg LIVE": "Dabei ist es wichtig, die Opferbedürfnisse im Auge zu behalten. Die sollen ernst genommen und in der Not gesehen werden."