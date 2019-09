Auf der Werkstattbühne Bregenz ging die Post richtig ab

Vorarlbergs Wirtschaft feierte mit mehr als 2200 Teilnehmern von 140 Firmen im Rahmen des Business Run bis in die Morgenstunden

Bregenz, 20. September 2019. Über 2000 Unternehmer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren am vergangenen Freitag beim 9. Business Run in Bregenz am Start. Das wohl sportlichste Wirtschaftstreffen der Region ging mit einem Teilnehmerrekord zu Ende und auch die Veranstalter zeigten sich hochzufrieden mit diesem Erfolg.

Netzwerken und Sport, beim Business Run ist es die gelungene Kombination. So wurden in der Networking Area bei entspannter Atmosphäre Kontakte geknüpft, Ideen ausgetauscht und es wurde fleißig genetzwerkt, bevor um 18.30 Uhr der große Startschuss fiel. Bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Laufbedingungen wurde im Immo Agentur Stadion gestartet und für die Teilnehmer ging es 5 km quer durch die Landeshauptstadt Bregenz. Jubelnd empfangen wurden die Läufer nach den 5 km wieder im Immo Agentur Stadion. Im Vordergrund stand auch bei der 9. Auflage der Spaß an der Bewegung und das gemeinsamen Erlebnis mit dem Team.

Die Siegerehrung fand auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Oktoberfestes statt. Über 140 Unternehmen waren bei der 9. Auflage dabei und haben sich in einigen Wertungskategorien ein knappes Rennen geliefert. Den Sieg in der Kategorie „aktivstes Großunternehmen“ sicherte sich dieses Jahr der Fruchtsafthersteller Rauch vor den Unternehmen Flatz und Heron. Auch bei den Mittelunternehmen waren wieder einige Firmen am Start. Über den Sieg in der Kategorie „aktivstes Mittelunternehmen“ jubelte die Steuerberatung RTG. Bei den Kleinunternehmen feierte das Unternehmen Schlüssel Koch Sicherheitstechnik einen besonderen Sieg, denn 95% der Mitarbeiter waren beim Business Run am Start. Der Sieg in der Kategorie „aktivstes Kleinstunternehmen“ sicherte sich das Unternehmen Notariat Winsauer, bei dem alle Mitarbeiter am Start waren.