Auf der Suche nach neuen großen Talenten

Der Feldkircher Eislaufverein mit großer Tradition muss neue Jungstars entdecken

FELDKIRCH. Der Feldkircher Eislaufverein (FEV) zählt zu den erfolgreichsten Eiskunstlaufvereinen in Vorarlberg. Der Traditionsverein aus der Montfortstadt mit den drei Sektionen Eiskunstlauf, Eistanz und Ice-Skate Oldies umfasst 120 aktive Mitglieder im Alter von vier bis siebzig Jahren. Sowohl auf der europäischen Bühne und auf der nationalen Ebenekann der Feldkircher Eislaufverein Montfort auf großartige Triumphe zurückblicken. Stars wie Christian Horvath und Viktor Pfeifer schnürten schon in jungen Jahren die Schlittschuhe in der Montfortstadt und nahmen an Olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften mit großem Erfolg teil. Unzählige Staatsmeistertitel hat das Duo in den Junioren und in der Allgemeinen Klasse geholt. Mit der jungen Sportlerin Olga Mikutina (17) hat der Oberländer Verein ein neues Aushängeschild. Nach dem EM-Debüt will die gebürtige Ukrainerin in zwei Jahren an den Olympischen Spielen an den Start gehen. Die erst 15-jährige Isabelle Nachbaur hat bei internationalen und nationalen Bewerben mehrmals eine Talentprobe gezeigt. In den letzten fünf Jahren ist der Boom in Feldkirch ins Sachen Eiskunstlauf etwas rückläufig. Es gibt zwar genug Anfragen für die Kinderkurse, aber nur wenige junge Athleten bleiben dieser Sportart erhalten. Weder Training noch Wettbewerbe können im November abgehalten werden.VN-TK