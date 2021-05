Auf der Suche nach der schönen Frau vom Götzner Meeting

Neben den sportlichen Höchstleistungen wussten fast dreißig Ladies auch durch ihre Ausstrahlung zu gefallen.

Das war der Liveticker vom Götzis Meeting mit vielen Frauen-Fotos

Apropos Frauen: 25 Topathleten aus mehreren Nationen waren am Start, nur achtzehn Siebenkämpferinnen beendeten das Meeting in Götzis. Doch wer war die schönste Frau überhaupt im Weltklassefeld? Topfavoritin Erica Bougard aus den USA, Landsmännin Taliyah Brooks mit ihren "Rotschopf", die Niederländerin Anouk Vetter, Premierensiegerin Xenia Krizsan, aber auch die Athletinnen Kendell Williams, Maria Huntington aus Finnland, mehrere Athletinnen aus Deutschland wie Vanessa Grimm, Sophie Weißenberg, Lucie Kienast oder Yorgelis Rodriguez und Adriana Rodriguez aus Cuba, die Polin Adrianna Sulek, Rookie of Götzis Henriette Jaeger aus Norwegen, Nadine Broersen aus Holland, Riley Cooks und Annie Kunz aus den USA haben neben dem sportlichen Aspekt wohl auch so manchen Zuschauer von ihrer schönen Ausstrahlung überzeugt bzw. wussten zu gefallen.