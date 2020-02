Auf der Jagd nach dem Kribbeln

Yannick Loerwald aus Mäder liebt den Nervenkitzel beim Highlinen. Und lernte dabei sogar seine Freundin Eva kennen.

Das hatten sich Yannick Loerwalds Eltern bestimmt nicht so vorgestellt: Als sie vor fünf Jahren eine Slackline in ihrem Garten aufspannten, um im Pensionsalter ihre Balance zu trainieren, war noch nicht daran zu denken, dass ihr Sohn einmal in hunderten Metern Höhe auf nichts weiter als einem dünnen Kunstfaserband über schwindelerregende Abgründe balancieren würde. „Seitdem ich dort im Garten zum ersten Mal einen Fuß darauf gesetzt habe, bin ich jede frei Minute am Slacklinen“, erzählt der 29-Jährige aus Mäder im Gespräch mit WANN & WO. Und seit diesem Tag sind die Slacklines nicht nur länger, sondern auch höher geworden. Sehr viel höher: Mittlerweile hat sich Yannick von der wenige Handbreit über dem Boden verlaufenden Slackline auf die alpine Highline verlegt.

Highlight in Kanada

Yannick balancierte zuhause in Vorarlberg etwa schon am Kapf entlang, an Felsen im Libanon und in Albanien sowie in Italien über das Meer hinweg auf einen Felsen im Wasser. „Mein Highlight war aber in Kanada beim Stawamush Chief“, erinnert er sich. „Da gingen wir gleichzeitig über mehr als 17 Highlines an einem Berg – eines der spektakulärsten Erlebnisse in meinem Leben!“