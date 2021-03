Auf der Burg wird wieder gearbeitet

Derzeit finden an der Burgruine Jagdberg umfangreiche Sanierungsarbeiten statt.

Schlins . Nachdem die Burg Jagdberg oberhalb von Schlins im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer Ruine verfiel, fanden laufend Wiederaufbauarbeiten statt. Sanierungen erfolgten in den Jahren 1911 bis 1914, 1941/42 sowie 1985 bis 1987 und seit einigen Wochen läuft nun eine weitere Etappe der Sanierungsarbeiten an der Burgruine.

Mit den Arbeiten für die aktuelle Sanierungsetappe wurde dabei dort begonnen, wo die Ruine in einem sehr schlechten und sicherheitstechnisch bedenklichen Zustand ist. „Dies betrifft in erster Linie die Innenwand des Palas auf der Süd-West-Seite sowie die Außenwand des Palas auf der Süd-West und Süd-Ost-Seite – also die Mauer innen und außen zum Zugang in das Innere der Ruine“, erklärt Thomas Mair von der Landespressestelle. Die Arbeiten der aktuellen Sanierungsetappe sollen dabei bis Anfang/Mitte Mai abgeschlossen sein.