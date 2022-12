Auf den Wald muss man sensibilisiert werden

Jürgen-Thomas Ernst (Autor) war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Vorarlberger Autor Jürgen-Thomas Ernst ist von Beruf Förster und Waldpädagoge: In seinem neuen Buch "Geheimnisse des Waldes" versammelt er alles, was er an Wissen in 25 Jahren Berufstätigkeit zusammengetragen hat - und was eigentlich jeder von uns wissen sollte. Wie man Feuer macht, welche Pflanzen man wie verwerten kann - und wie man das alles auch Kindern beibringt (Stichwort: Waldspielplatz). Der Wald ist gefährdet und schützenswert, die Basis für das Leben auf der Erde.

Wo es im Wald nach Mandarinen riecht

"Ich mache sehr viele Führungen für Kinder und dabei sage ich immer: Der Biber hat nie Kopfschmerzen, weil er ernährt sich gerne von Weiden und in diesen Weidenästen ist derselbe Stoff, der in den Tabletten gegen Kopfschmerzen steckt." Das haben früher sogar die Ägypter verwendet. Auch das Geheimnis rund um den Mandarinenduft im Wald lüftet Ernst: "In Wolfurt gibt es ganz viele Weißtannen. Wenn man ihren Ast zerreibt in den Fingern, dann duftet es nach den Mandarinen und Zitrus." Einen Schuss an Extrawissen hat der Autor auch vermittelt: Wie man früher vor Kerzen und Petroleum Feuer gemacht hat. Die Antwort liegt verborgen in den Kiefern: "Man hat ihre abgestorbenen Äste abgesägt, weil diese reines Harz Anteil haben. Das war früher der Brennstoff." Seit über 25 Jahren gibt der Förster Waldführungen für Kinder und Erwachsene. Dabei versucht er sie auf eine spielerische Art für ihre Umgebung zu sensibilisieren. "Ich dahte mir am Anfang, dass es nicht nötig ist, aber mit dem Computerzeitalter hat sich die Situation drastisch geändert", erzählt er. "Die Kinder sind nicht mehr in den Wäldern oder kommen nicht mehr so oft hin. Ich hatte Kinder im Kindergartenalter, die noch nie in einem Wald waren." Das beruhigende sei aber, dass die Kleinen sich shcnell anpassen und sich sogar ihre Motorik verbessert.