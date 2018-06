Auf den Spuren von Robin Hood

Der heurige Ausflug der Ministranten aus Klösterle, Danöfen und Langen am Arlberg und zweier Ministrantinen Wald am Arlberg führte nicht in die Ferne sondern man blieb „daheim“.

Dafür wurde es umso spannender, denn Pfarrer Ernst Ritter lud die fleißigen Mädchen und Buben als Dank für ihren Einsatz während des vergangenen Jahres zum Bogenschießen ins Schattenhalb ein. Unter sachkundiger Anleitung des „Oase K77-Teams“ wurden zuerst Schusstechnik und Sicherheit vermittelt, danach ging es ab in den Parcour. Abschließend wurden die jungen Bogenschützen mit Würstchen und Pizzabrot im Tipi-Zelt belohnt. Ein Dankeschön ergeht auch an Heike Moosmann für die Erstellung des Ministrantenplans und die Einteilung bei Hochzeiten und Beerdigungen.