Auf den Spuren von Rankweils Gastronomie

Wirtshaustourparty anlässlich 400 Jahre Marktgemeinde

Rankweil. Die Gemeinde Rankweil, die in diesen Tagen ihre Marktwerdung im Jahr 1618 feiert, ist weit über die Grenzen des Landes für ihrer traditionelle und umfänglich gelebte Gastronomiekultur bekannt. Für jeden Geschmack, für Jung und Alt, seinen idealen Platz findet in Rankweil jeder Gast. Da die Entwicklung dieser Kultur eng mit der Tradition des Markts verbunden ist, Grund genug für insgesamt zehn Betriebe dieses Jubiläum entsprechend zu feiern. Spezielle Gerichte, musikalische Begleitung und Theateraufführungen, stets wurde auch auf die Verbindung von Geschichte und Gegenwart geachtet. Im Marktplatz lud man zu einer musikalischen Zeitreise, im Rankweiler Hof erinnerte man sich an den früher vorherrschenden Viehhandel im Hinterhof, im Mesnerstüble präsentierte man Volkskunst und Reliquien als Zeugnisse für Rankweil als Wallfahrtsort. Der schwarze Adler veranstaltete eine alte Zunftssitzung, die Sonne entführte die Gäste in die Geheimnisse des Naturdenkmals „Alte Trift“, während im Hörnlingen alte Geschichten erzählt wurden, und der Sternen ganz im Zeichen des Tauschhandels stand. Das Schäfle beschäftigte sich kulinarisch mit erotisierenden Früchten und Kräutern, der Freschen erinnerte an die Tage des Bahnanschlusses, als Rankweil mit Österreich und der weiten Welt verbunden wurde und in der neuen Hochzeitssuite des Mohren luden die beiden Kabarettisten Anna Neuschmid und Manfred Kräutler zu prickelnden humorvollen Bettgesprächen.