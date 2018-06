Auf den Spuren von Handwerk und Kultur in Graubünden

Eine spannende Reise führte den Kulturkreis Hohenems ins Landwassertal

Rudolf Hirnböck erläutert dass der Bergbau in Graubünden alt ist und möglicherweise bis in vorrömische Zeit zurück reicht, wie Ausgrabungen unter anderem in Padnal bei Savognin gezeigt haben. Soweit er urkundlich belegt ist, und das ist er erst seit dem Mittelalter, war er selten lohnend. Immerhin wurde durch die Initiativen der Bergwerksunternehmer, vor allem der Geschlechter von Salis, von Planta und von Sprecher, dem von Kriegen und Seuchenzügen geplagten Landvolk willkommene Arbeit vermittelt. In diesem Zusammenhang sind auch die Walserzüge und -besiedlungen in Graubünden und in Vorarlberg zu verstehen, haben diese doch Niederlassungsorte bevorzugt, wo Bergbau betrieben wurde. Es zeichneten sich zwei intensive Bergbauperioden in früheren Jahrhunderten ab. Eine erste vom 15. bis ins 17. Jahrhundert sowie eine zweite anfangs bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Abbaugebiete erstreckten sich über den ganzen Kanton, doch haben sich einige besonders ergiebig gezeigt. Es sind dies vor allem das grösste Blei- Zink-Bergwerk am Silberberg bei Davos, die Manganerzvorkommen im Oberhalbstein, die Eisen- und Kupfervererzungen im Oberland bei Trun, Obersaxen, Ruis und Andiast, die Eisen- und Kupfergruben im Avers und in Ursera bei Andeer, die Gold-und Pyritabbaue am Calanda. die Blei- und Kupfergruben Taspin bei Zillis, die Bleiglanz- und Zinkblendevorkommen am Bleiberg bei Schmitten und im Scharltal im Engadin.