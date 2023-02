Auf den Spuren von Fanni Amann

Die traditionellen Fanni-Amann-Tage in den Dreiklanggemeinden Schnifis, Düns und Dünserberg finden in diesem Jahr vom 3. bis zum 26. März statt.

Auch während der diesjährigen Fanni Amann Tagen vom 3. bis zum 26. März wird nicht nur nach alten Rezepten wie im Schnifner Bädle gekocht, sondern neue Impulse sorgen für Austausch und Begegnung in und um die Region Dreiklang. So gibt es für drei Wochen lang immer samstags zwei unterschiedliche Werkstätten, bei welchen den Teilnehmern praktisches Wissen vermittelt wird. Abgerundet werden die Werkstätten mit einem gemeinsamen Mittagessen. Dazu werden natürlich auch 2023 wieder die traditionellen Kochkurse fester Bestandteil des Programms sein und, dass, was Fanni bereits wusste, geben dieses Mal Brigitte Wehinger und Dominic Mayer an die interessierten Damen und Herren weiter.