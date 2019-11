Auf den Spuren des Nachtwächters

Rankler Erstkommunikanten erkundeten die Basilika

Rankweil. Als Teil der Vorbereitungen auf ihre Erstkommunion im kommenden Frühjahr machten sich Rankweiler Kinder in Begleitung von Eltern und Großeltern auf eine spannende Entdeckungstour auf den Liebfrauenberg. Dort angekommen wurden sie von Mesner Martin Salzmann empfangen und erfuhren nicht nur so manches Detail aus der Geschichte der Basilika, sondern durften auch einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. So erläuterte Salzmann, dass der heute für das Ortsbild so prägende Berg – der im Übrigen erst in der letzten Eiszeit vor circa 10.000 Jahren entstanden ist – erstmals vor rund 4000 Jahren von den Rhäten besiedelt wurde. Der heutige Altarbereich war schon zu damaliger Zeit ein Kultort an dem verschiedenste Rituale durchgeführt wurden. Die römische Besiedlung um die Zeit knapp vor Christi Geburt war dann eher strategischer Natur, sie brachten aber um 500 n. Chr. die ersten Christen nach Rankweil. Diese erbauten im siebten Jahrhundert eine erste Kirche, welche dann aber im Zuge der Zürcher Kriege um 1445 abbrannte. Der Wiedererrichtung ging ein langjähriger Standortstreit voraus. Um bei künftigen weiteren Kriegen wehrhafter zu sein wurde die Basilika schließlich ähnlich einer Burg inklusive Wehranlagen konzipiert.