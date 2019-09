Auf den Spuren der Vorfahren

Anlässlich der Reihe „Reiseziel Museum“ öffnete auch das Alemannendorf in Mäder seine Türen.

Mäder . Zum letzten Mal in diesem Sommer fand am vergangenen Sonntag die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Reiseziel Museum“ in ganz Vorarlberg, sowie in der Schweiz und Liechtenstein statt – auch die Alamannischen Brauchtums- und Kulturgemeinschaft Vorarlberg beteiligte sich wieder an dieser Aktion.

Bei idealem Spätsommerwetter nutzten zahlreiche Besucher den Aktionstag und bekamen im Alemannendorf in Mäder einen Einblick in das Leben unserer Vorfahren. Die Alemannen Freunde präsentierten den zahlreichen Besuchern dabei wie in der Zeit vor dem Mittelalter gelebt wurde. Vom Alltagsleben mit Brot backen und Kleider machen, bis hin zu den Kämpfen und der Herstellung der Kampfwerkzeuge gab es zahlreiche Geschichten, die von den großen und kleinen Gästen interessiert verfolgt wurde. Beim Pfeil und Bogen schießen konnten die Teilnehmer dann selber Hand anlegen und sich so in die damalige Zeit zurück versetzen. Wie zu früheren Zeiten wurde in weiterer Folge das Lagerfeuer genutzt um sich die Würstchen heiß zu machen und so wurde die Reise in die Alemannenzeit noch identischer. Während des ganzen Tages besuchten Interessierte das Dorf mitten in Mäder und begaben sich auf eine kleine Zeitreise. MIMA