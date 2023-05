Auf den Spuren der St. Anna-Kapelle

Die Mitglieder der Bruderschaften St. Anna und St. Arbogast luden am vergangenen Wochenende zur Landpartie nach Faschina/Fontanella.

Die Mitglieder der St. Anna und St. Arbogast Bruderschaft Götzis hatten am vergangenen Wochenende die Möglichkeit, die St. Anna-Kapelle in Faschina und die „Erinnerungszeichen” in Faschina und der Kirche in Fontanella zu besichtigen. „Dabei bekamen wir auch die Arbeit des Götzner Künstlers Hubert Lampert durch ihn und seine Frau Elisabeth Burtscher fachlich erklärt“, berichten Brudermeister Günter Vonblon und Bildungsreferent Rainer Heinzle von einer erfolgreichen Landpartie der Bruderschaften.