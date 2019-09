Auf den Spuren der Rankweiler Flözer

Die Marktgemeinde Rankweil und der Verein KulturGutTrift laden am Freitag, 13., und Samstag, 14. September, zur Besichtigung der sanierten Rankweiler Triftanlage. Auch der neu geschaffene, moderne Erlebnisweg durch die Trift wird bei dieser Gelegenheit feierlich eröffnet.

In Rankweil befindet sich die letzte erhaltene Anlage einer wilden Trift in Österreich. Sie steht unter Denkmalschutz und ist damit das größte in Vorarlberg befindliche Denkmal außerhalb eines bewohnten Gebietes. Über Jahrhunderte hinweg wurde hier bis Ende der 1950er-Jahre mittels Holztransport auf dem Wasser, genannt „Wilde Trift“ oder „Flözerei“, das begehrte Holz aus den entlegenen, nicht mit Wegen erschlossenen Waldgebieten des Laternsertales ins Tal verfrachtet. Dort wurde es als Bau- und Heizmaterial benötigt. Die Triftanlage Rankweil hatte jedoch neben der Funktion des Holztransportes noch eine weitere interessante Aufgabe: In einem ausgeklügelten System wurden, unter Berücksichtigung der Kreisläufe der Natur, Sand und Kies gewonnen und anschließend im Haus- und Straßenbau im Nahraum verwendet.