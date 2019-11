Auf den Spuren der nächtlichen Wandler

Die meist harmlose Schlafstörung tritt gerade im Kindesalter auf.

Grundsätzlich: Schlafwandeln ist ein Zustand veränderter Bewusstseinslage, in dem Phänomene von Schlaf und Wachsein kombiniert sind. Die Betroffenen erwachen dabei nur unvollständig aus der Tiefschlafphase. Dann jedoch setzen sie sich auf oder führen komplexere Verhaltensweisen aus, ohne sich anschließend an das Geschehene oder Getane erinnern zu können.

Bis heute ist die Ursache für das Schlafwandeln nicht restlos geklärt. Bei 80 Prozent jedoch tritt eine familiäre Häufung auf, es sind also mehrere Personen in einer Familie betroffen.

Kann es jeden, also auch in jedem Alter treffen?

Oder handelt es dabei um ein vorübergehendes Phänomen, etwa in Stresssituationen und Co.?

Leitsymptome des Schlafwandelns

» Auftreten des Phänomens meist im ersten Drittel der nächtlichen Tiefschlafphase » Handlungen im Bett: Aufrichten, Umherblicken mit ausdruckslosem Gesicht, Richten des Polsters, Herumzupfen an der Bettdecke

» Handlungen außerhalb des Bettes: Umhergehen, Gang zur Toilette, Haushaltstätigkeiten wie Essen zubereiten, putzen; in seltenen Fällen verlassen Schlafwandler das Haus » starre Mimik, offene Augen, Augenkontakt zu anderen Personen wird vermieden

» Schlafwandler reagieren nicht oder nur verzögert auf Außenreize, lassen sich nur schwer wecken, sind nach dem Aufwecken einige Zeit ­desorientiert » Schlafwandler zeigen verringertes Reaktionsvermögen und verminderte Geschicklichkeit

» Schlafwandler bewegen sich in der Regel geradeaus

» eine Episode dauert in den meisten Fällen nur wenige Sekunden bis wenige Minuten

» keine Erinnerung nach dem Aufwachen