Auf den Spuren der Flora und Fauna am Alten Rhein

Altacher Umweltausschuss lud zu spannender Exkursion

Altach. Vor knapp 100 Jahren entstand durch den Diepoldsauer Durchstich der Alte Rhein und entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Naherholungsparadies für die Bevölkerung, aber auch zu einer ökologischen Oase, wo sich zahlreiche Tiere am und im Wasser angesiedelt haben. Auf Initiative der Obfrau des Altacher Umweltausschuss Silvia Wagner führte Biologin Agnes Steininger eine Gruppe interessierter Teilnehmer in so manches Geheimnis rund um die Flora und Fauna am Alten Rhein ein. Rund um das sogenannte „Kopfloch“ und das „Alte Altacher Bad“ gab es spannende Dinge zu entdecken. So ging man auf die Spuren von Libellen, Fröschen und Wasserläufern. Mittels kleinen Fangnetzen wurde erkundet, welche Tiere vor allem in Ufernähe zu Hause sind. Zwischendurch wurde die Abenteuerwanderung immer wieder durch kleine Experimente ergänzt, etwa zur Oberflächenspannung des Wasser, oder warum ein Kleeblatt im Wasser silbern glänzt. Neben den Kleinlebewesen sind am Naturjuwel Alter Rhein auch größere Tiere wie Enten, Biber, und Wasserratten beheimatet, welche sich dieses Mal aber nicht zeigen wollten. Wer diese genauer beobachten will, sollte dies vor allem am Morgen oder am Abend versuchen. Biologin Steininger ging aber detailliert auf die zahlreichen Fragen der Teilnehmer ein, zum Abschluss wurde aus Holzrinde kleine Boote gebastelt und zum Schwimmen gebracht, ehe man sich noch auf einen Einkehrschwung in den Radlertreff beim Erholungszentrum Rheinauen machte. CEG