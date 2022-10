Auf den Spuren der bösen Brummer

VS Leopold besuchte spannenden Lesevormittag in der Hatler Bücherei.

Dornbirn. „In verbotene Zonen“ begaben sich kürzlich die Schülerinnen und Schüler der 3 a und 3 b Klasse der VS Leopold. Was etwas gefährlich klingt, entpuppte sich als äußerst unterhaltsame Lesung mit Kinderbuch-Autor Falk Holzapfel. Mit im Gepäck hatte dieser nämlich die spannenden Abenteuer von Steven und Piet, die sich in die verbotene Zone tief unter der Stadt begeben. Gebannt lauschten die Drittklässler der Geschichte um die beiden Jungs, die sich in einer Welt bewegen, die aussieht wie in einem echten Computerspiel und von bösen Brummern und schlecht gelaunten Bugs gejagt werden. Zur Hilfe kommt ihnen schließlich ein Roboter und die Kinder aus dem Hatlerdorf zeigten sich begeistert über die neue Kinderbuchreihe, die sie mit auf eine spannende und witzige Geschichte in die Zukunft und auf die Jagd nach großen und kleinen Monstern mitnahm.