Auf den Spuren der Alamannen

Auch in diesem Jahr findet in Vorarlberg die Aktion „Reiseziel Museum“ statt und auch das Freilichtmuseum der Alamannen in Mäder lädt zu einem Besuch ein.

Mäder. Insgesamt 50 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen öffnen am kommenden Wochenende ihre Türen und bieten beim ersten Termin zum Reiseziel Museum ein spezielles Familienprogramm. Auch die Alamannen in Mäder beteiligen sich in diesem Jahr wieder an dieser Reise in die Vergangenheit und auf die kleinen und großen Besucher warten spannende Geschichten und Stationen.

Stempel sammeln und gewinnen

Dabei haben die Besucher von Reiseziel Museum die Möglichkeit alle teilnehmenden Museen um einen Euro pro Person und Museum zu besuchen und dabei Stempel zu sammeln. Wenn dann alle drei Stempelfelder gefüllt sind, nimmt der „Reisepass“ an der Verlosung von tollen Preisen teil. Auch im Alamannendorf in Mäder gibt es einen Stempel, sowie einen eigenen Sticker und zudem erfahren die Gäste im Freilichtmuseum wie unsere Vorfahren früher gelebt haben, wie die Wolle vom Schaf auf den Webstuhl kam oder wie Schmuck in dieser Zeit hergestellt wurde.

Stärkung beim Brennnesselstockbrot